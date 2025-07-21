Александрия и Полесье узнали потенциальных соперников в Лиге конференций

Украинские команды могут сыграть в третьем раунде отбора.

В Ньоне, Швейцария, прошла жеребьевка третьего раунда Лиги конференций.

В ходе мероприятия своих потенциальных соперников узнали Полесье и Александрия.

В случае победы Александрии в противостоянии с сербским Партизаном подопечные Кирилла Нестеренко сыграют на в третьем раунде отбора с победителем пары: Мидтьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия).

Житомирский коллектив, если пройдет Санта-Колому из Андорры, то дальше сыграет с победителем пары: Пакш (Венгрия) - Марибор (Словения).

Напомним, что Шахтер и Динамо узнали потенциальных соперников в Лиге Европы.

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