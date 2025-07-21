Шахтер и Динамо узнали потенциальных соперников в Лиге Европы

Украинские гранды теперь будут знать, к кому готовиться.

В Ньоне, Швейцария, прошла жеребьевка Лиги Европы.

В ходе процедуры свои потенциальные соперники узнали киевское Динамо и донецкий Шахтер.

В случае победы над Бешикташем "горняки" сыграют против победителя пары Рейнджерс (Шотландия) - Копенгаген (Дания).

Динамо, если не пройдёт Хамрун Спартанс, сыграет против того, кто проиграет в противостоянии между Пафосом и Маккаби .

Напомним, ранее Динамо узнало, с кем сыграет, если пройдет Хамрун.

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