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Футбол

Динамо узнало потенциального соперника в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов

Украинский коллектив сыграет против кипрского или израильского коллектива в случае прохода Хамруна
Сегодня, 13:14       Автор: Василий Медвидь
FC Dynamo Kyiv
FC Dynamo Kyiv

В Ньоне, Швейцария, состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Своего потенциального соперника узнало киевское Динамо. 

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«Бело-синие» сыграют против победителя пары Пафос (Кипр) - Маккаби Тель-Авив (Израиль), если пройдут мальтийский Хамрун Спартанс.

Матчи против Хамруна пройдут 24 и 31 июля соответственно.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо

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