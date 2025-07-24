Александрия - Партизан: Прогноз на матч Лиги конференций
Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в матче между украинской и сербской командами.
В четверг, 24 июля, Александрия встретится с Партизаном в Лиге Конференций.
Матч пройдет в Катовице на одноименном стадионе. Старт запланирован на 20:00 по Киеву.
Isport предлагает ознакомиться с прогнозом на матч.
Коэффициент и ставки на матч Лиги конференций Александрия - Партизан
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Прогноз букмекеров на матч Александрия - Партизан
Эксперты считают фаворитом украинскую команду с небольшим преимуществом над сербами.
Победа Александрии - 2.40
Ничья - 3.25
Победа Партизана - 3.05
Ранее команды ни разу не встречались между собой.
Для обоих коллективов это первый раунд квалификации.
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