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Наставник АЗ - о матче с Днепром-1: Победит тот, кто лучше готов

Паскаль Янсен поделился мыслями в преддверии старта группового этапа Лиги конференций.
Вчера, 23:27
Паскаль Янсен / скриншот
Паскаль Янсен / скриншот
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Главный тренер АЗ Алкмаар Паскаль Янсен высказался перед поединком первого тура группового этапа Лиги конференций против украинского СК Днепр-1.

По словам специалиста, больше шансов на победу будет иметь та команда, которая подойдет к матчу в лучшей физической форме.

"Все должны понимать, что СК Днепр-1 играет в Украине, но против нас вынужден будет играть в Словакии. Мы приложили максимум усилий, чтобы подготовиться матчу, и сделали для этого все, что было в нашей возможности.

Да, мы имеем тот факт, что играли больше СК Днепра-1, но если говорим о ближайшей игре, то здесь никакого влияния этого не будет. Кто будет лучше готов, тот и победит.

Наставник клуба высказался о готовности бельгийского центрбэка Зиньо Ванхейсдена и нидерландского хавбека Ришедли Базура сыграть с коллективом Александра Кучера.

"Они не прибыли туристами. Если мы берем футболистов, они могут выйти на поле. Выйдут ли они со старта? Скорее нет, один вообще только начинает тренироваться в общей группе, а другой провел только 20 минут в прошлом матче. Им еще нужно время, чтобы набрать форму.

Замены и отдых игроков – это не приоритет, ведь для нас главное побеждать. Наша команда голодна до побед, игроки находятся в очень хорошей форме, поэтому мы можем дать кому-то передышку, но только в том случае, если игра будет складываться в нашу пользу", — заявил 49-летний нидерландец.

 

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