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Пихаленок - лучший игрок Днепра-1 в матче против Вадуца по версии SofaScore

Украинец выделился на фоне партнеров в достаточно провальном матче.
Сегодня, 22:02
Александр Пихаленок / Getty Images
Александр Пихаленок / Getty Images
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В рамках Лиги Конференций Днепр-1 неожиданно не смог переиграть лихтенштейнский Вадуц.

Статистический портал SofaScore выставил свои оценки футболистам обеих команд.

Лучшим в составе "спортклубовцев" сайт признал Александра Пихаленка, который спас команду от поражения своим голом - оценка 8.1.

Худшим в команде Александра Кучера стал Валентин Рубчинский. Его игра была оценена в 6.0 балла.

Сейчас Днепр-1 занимает второе место в своем квартете, набрав за 3 игры 4 очка. У Вадуца 2 пункта в 3 матчах.
 

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