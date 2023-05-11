Фиорентина - Базель: смотреть онлайн-трансляцию матча 11.05.2023 1/2 финала Лиги конференций

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Фиорентиной и Базелем в полуфинале Лиги конференций.

В четверг, 11 мая, в Лиге конференций сезона-2022/2023 стартует стадия полуфиналов, в одном из которых Фиорентина примет на своем поле Базель.

Первый поединок в противостоянии итальянского и швейцарского клубов состоится во Флоренции на стадионе Артемио Франки. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Фиорентина - Базель

Трансляция поединка 1/2 финала Лиги конференций между Фиорентиной и Базелем будет доступна в этой новости 11 мая и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

Онлайн-трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.

Фиорентина свой путь в Лиге конференций текущего сезона начала с плей-офф квалификации, где прошла Твенте, после чего заняла второе место в группе, пропустив вперед Истанбул Башакшехир и опередив Хартс и РФШ. В предварительном раунде плей-офф турнира "Виола" обыграла Брагу (4:0, 3:2), в 1/8 финала одолела Сивасспор (1:0, 4:1), а в четвертьфинале взяла верх над Лехом (4:1, 2:3).

Базель свои выступления в Лиге конференций также начинал с квалификации, где преодолел три раунда, пройдя Крусейдерс, Брондбю и софийский ЦСКА. В групповом раунде швейцарская команда заняла второе место в квартете, уступив первую строчку Словану и опередив Пюник и Жальгирис. В раунде плей-офф Базель одолел Трабзонспор (0:1, 2:0), в 1/8 финала прошел все тот же Слован (2:2, 2:2, 4:1 пен.), а в 1/4 финала победил Ниццу (2:2, 2:1 д.в.).

Ранее Фиорентина и Базель один раз пересекались на групповом этапе Лиги Европы. Пока преимущество в личных встречах на стороне швейцарского клуба: одна победа и ничья.