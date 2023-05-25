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Фиорентина - Вест Хэм: прогноз на матч финала Лиги конференций 07.06.2023

Узнай на ISPORT, кто может победить в финале клубного турнира Лиги конференций.
Сегодня, 11:50
Фиорентина / Getty Images
Фиорентина / Getty Images

В среду, 7 июня, состоится финал Лиги конференций, в котором сыграют Фиорентина (Италия) и Вест Хэм (Англия).

Итальянский клуб в плей-офф прошел Брагу, Сивасспор, Лех и Базель. Что касается подопечных Дэвида Мойеса, то они оказались сильнее АЕК Ларнаки, Гента и АЗ.

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Коэффициент и ставки на матч финала Лиги конференций Фиорентина - Вест Хэм

Букмекеры считают, что небольшим фаворитом встречи является Вест Хэм, у которой больше шансов выиграть трофей.

Прогноз букмекеров на матч Фиорентина - Вест Хэм

  • Победа Фиорентина: 2,92
  • Ничья: 3,3
  • Победа Вест Хэма: 2,66

Подобно основным коэффициентам букмекеры также отдают предпочтение, что именно "молотобойцы" получат трофей по итогам встречи: 1.88 - 2.03 - на победу в турнире.

Эксперты считают, что поединок не подарит много голов. На тотал меньше 2.5 коэффициент - 1.77. Аналитики оценивают, что команды смогут вдвоем отличиться за основное время - коэффициент на то, что обе забьют - 1.87.

Статистика противостояния Фиорентина - Вест Хэм

В своей истории команды никогда не встречались между собой. "Молотобойцы" редкие участники еврокубков, а "фиалки" в последние годы утратили свое постоянное место в турнирах. Что касается товарищеских игр, то они не проводились.

Напомним, на ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.


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