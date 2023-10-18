Заря не хочет переносить матч против израильского Маккаби

Из-за военных действий, которые в последние дни проходят в Израиле, местный Маккаби Тель-Авив – соперник луганской Зари в Лиге конференций – попросил перенести очный матч против украинской команды на другую дату.

Заря же в свою очередь ответила, что не желает переносить поединок из-за тяжелого графика матчей.

"Луганская Заря с пониманием относится к ситуации, которая сложилась в Израиле. А именно, к войне и террористическим актам на территории страны, и ко всему, что приводит к гибели людей", - начинают свое заявление луганчане.

"Однако, несмотря на все, надо напомнить, что на территории нашей страны уже практически 10 лет идет война. За это время наши люди, наши болельщики и наша команда пережила многое. Пришлось покидать собственные дома, начинать жизнь снова. и бороться дальше За этот период времени, несмотря на тяжелые времена, луганская Заря ни разу не попросила о переносе, как минимум, еврокубковых матчей, и играет в футбол несмотря на все, даже сейчас, когда до многих мест наша команда добирается автобусом, через границы по 15-20 часов, а затем играет в одной стране, после чего вновь возвращается в Украине те же 20 часов и принимает участие в собственном чемпионате".

Луганский клуб сообщил, что предложил сопернику обменяться домашними матчами, или вообще провести номинально домашний матч израильтян на Люблин Арене - домашнем стадионе луганцев в еврокубках, или на любом другом стадионе, в любой стране.

Тем не менее, Маккаби хочет перенести встречу (назначенную на 26 октября) на ноябрь.

"В ноябре у "черно-белых" очень сложный календарь. Кроме матчей еврокубков, нас будут ждать матч в Кубке Украины (в Одессе) и собственный чемпионат. Учитывая очень тяжелую логистику, не забывая, что Украина тоже является страной, которая продолжает войну и свою борьбу за независимость, не желая пренебрегать внутренними соревнованиями (Кубком и Чемпионатом Украины), любой перенос матчей неприемлем для Зари".

Стоит напомнить, что Заря недавно согласилась перенести матч против Шахтера по просьбе тренерского штаба национальной сборной Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!