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Футбол

"Процесс обучения медленный": тренер Челси расхвалил Мудрика

Мареска высказался по поводу перфоманса украинца в игре с Панатинаикосом.
Сегодня, 07:26
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Главный тренер Челси Энцо Мареска высказался по поводу игры Михаила Мудрика в матче Лиги конференций с Панатинаикосом (4:1).

По словам специалиста, он рад прогрессу украинца.

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"Очень рад за него. Мы тратим много времени, чтобы помочь игрокам. Мы работали с вингерами, чтобы они забегали в штрафную и в позицию, с которой он забил.

Раньше у него были трудности, чтобы добраться туда, но теперь он это делает. Не только он, но и Педру [Нету], Джейдон [Санчо], Нони [Мадуэке]. Процесс обучения более медленный по сравнению с другими, но он прибавляет", - приводит слова тренера Football London.

В матче против Панатинаикоса Мудрик забил и отдал две результативных передачи.

Ранее Палкин сравнил Мудрика с Ferrari.

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