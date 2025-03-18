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Футбол

Украина - Бельгия: УЕФА назначил нефартового арбитра на матч Лиги наций

Швейцарская бригада судей будет работать в первом поединке плей-офф турнира.
Сегодня, 12:33
Сандро Шерер / Getty Images
Сандро Шерер / Getty Images

УЕФА определил официальных лиц матча Украина – Бельгия 20 марта. Рефери поединка Лиги наций стал швейцарец Сандро Шерер, сообщает официальный сайт турнира.

36-летнему учителю из Цюриха будут помогать лайнсмены-соотечественники Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни. Четвертым арбитром будет Лионель Чуди. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будут работать Федайи Сан и Лукас Фендрих.

Шерер 7 раз пересекался с украинскими командами. Среди луганской Зари, сборной Украины U-17, киевского Динамо, донецкого Шахтера и полтавской Ворсклы лишь "горняки" сумели победить. В январе рефери зафиксировал победу над французским Брестом (2:0).

К слову, ранее сборная Бельгии объявила состав на матчи против Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сандро Шерер

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