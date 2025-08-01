Динамо и Пафос рассудит рефери, при котором киевляне проигрывали в прошлогодней квалификации

УЕФА назначил на матч украинской и кипрской команд швейцарскую бригаду арбитров.

Киевское Динамо в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов встретится с кипрским Пафосом.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на первый поединок команд была назначена швейцарская бригада арбитров во главе с 37-летним Сандро Шерером.

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Помогать ему на линиях будут соотечественники Йонас Эрни и Сюзанн Кюнг. Четвертый рефери - Урс Шнидер.

Ответственным за систему VAR будет Федаи Сан, а его помощником станет Йоханнес фон Мандах.

Источник: UEFA.COM

Шерер работал на матче Динамо мене года назад - в квалификации Лиги чемпионов прошлого сезона. Тогда при судействе швейцарского рефери "бело-синие" в раунде плей-офф отбора в первом поединке потерпели поражение 0:2 от Зальцбурга. В ответном матче киевляне сыграли с австрийцами вничью 1:1.

Напомним, что номинально домашний для Динамо матч с Пафосом состоится в польском Люблине на стадионе Арена Люблин во вторник, 5 августа. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Ранее главный тренер Динамо Александр Шовковский оценил выход команды в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.

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