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Футбол

Пафос одолел Маккаби и вышел на Динамо в квалификации Лиги чемпионов

Чемпион Украины получил соперника с красноречивым названием.
Вчера, 23:22       Автор: Антон Федорцив
Пафос / ФК Пафос
Пафос / ФК Пафос

Кипрский Пафос минимально обыграл Маккаби из Тель-Авива во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. После боевой ничьей дома подопечные Хуана Карседо взяли верх на выезде.

Израильский гранд столкнулся с полной катастрофой в первом тайме. На 13-й минуте вратарь Гарафи ушел с поля из-за травмы. Его дублер Мелика на 30-й получил прямую красную. А перед перерывом Жажа вывел Пафос вперед.

Во втором тайме "желтые дьяволы" отыграться не сумели. Теперь Пафос будет противостоять киевскому Динамо в 3-м квалификационном раунде турнира. Первый матч на следующей неделе состоится в польском Люблине.

Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд, ответные матчи
Маккаби Т.-А. – Пафос – 0:1 (первый матч – 1:1)
Гол: Жажа, 40

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Маккаби Тель-Авив Пафос

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