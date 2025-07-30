Пафос одолел Маккаби и вышел на Динамо в квалификации Лиги чемпионов

Кипрский Пафос минимально обыграл Маккаби из Тель-Авива во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. После боевой ничьей дома подопечные Хуана Карседо взяли верх на выезде.

Израильский гранд столкнулся с полной катастрофой в первом тайме. На 13-й минуте вратарь Гарафи ушел с поля из-за травмы. Его дублер Мелика на 30-й получил прямую красную. А перед перерывом Жажа вывел Пафос вперед.

Во втором тайме "желтые дьяволы" отыграться не сумели. Теперь Пафос будет противостоять киевскому Динамо в 3-м квалификационном раунде турнира. Первый матч на следующей неделе состоится в польском Люблине.

Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд, ответные матчи

Маккаби Т.-А. – Пафос – 0:1 (первый матч – 1:1)

Гол: Жажа, 40

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