Бельгия - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва

Сборная Украины в воскресенье, 23 марта, проведет в гостях ответный матч плей-офф Лиги наций против Бельгии за право выступать в Дивизионе А.

Накануне поединка состоится пресс-конференция главного тренера украинской национальной команды Сергея Ребров, посвященная будущему противостоянию с бельгийцами.

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Начало мероприятия - 22 марта в 18:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Украины

Напомним, что первый номинально домашний для украинцев поединок с бельгийцами завершился волевой победой "сине-желтых" со счетом 3:1.

Ответный матч плей-офф Лиги наций Бельгия - Украина будет сыгран в воскресенье, 23 марта, в Генке на стадионе Cegeka Arena. Начало поединка запланировано на 21:45 по Киеву.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Бельгия - Украина.

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