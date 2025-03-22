Бельгия - Украина: Ребров объяснил невызов Крупского на ответный матч

Руководитель "сине-желтых" Сергей Ребров рассматривал возможность привлечения Ильи Крупского на второй поединок против сборной Бельгии. В конце концов, защитник полтавской Ворсклы не получил приглашения в национальную команду.

"Да, такой вариант рассматривался. Мне нравится этот игрок, но он ни одной игры не провел на уровне национальной сборной. Есть футболисты, которые играли на этой позиции, например Богдан Михайличенко.

Он играл за Андерлехт на этой позиции, за Полесье. На этой позиции неплохо сыграл Саша Зинченко, поэтому есть варианты. Не нужно было сейчас немедленно вызвать игрока", – заявил тренер на предматчевой пресс-конференции.

В первом поединке против бельгийцев травмировались Ефим Конопля и Алексей Сыч. Последнюю треть встречи в роли правого защитника отыграл Зинченко. Он оформил голевую передачу на Забарного.

К слову, ранее Ребров оценил состояние Довбика после болезни.

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