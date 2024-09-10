Ванат отметился дебютным голом в футболке сборной Украины

Своим точным ударом форвард Динамо сравнял счет в поединке с Чехией.

В рамках второго тура группы В1 Лиги наций-2024/25 в Праге сошлись Чехия и Украина.

По ходу первого тайма при счете 0:1 в пользу хозяев поля своим дебютным голом в составе сборной Украины отметился форвард Динамо Владислав Ванат.

На 37-й минуте Николай Шапаренко с левого фланга навесил мяч в штрафную, а Ванат в падении подстроился и нанес результативный удар головой.

Видео гола Владислава Ваната:

Ванат забил первый гол в своем девятом поединке за сборную Украины: 22-летний игрок дебютировал за "сине-желтых" 12 июня 2023 года в матче против Германии (3:3).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми голами, которые были забиты в матче Лиги наций-2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Источник: MEGOGO

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