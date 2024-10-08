"Телефон из рук выпал": лидер Полесья оценил дебютный вызов в сборную Украины
Футболист Полесья Александр Назаренко рассказал о том, как узнал о дебютном вызове в сборную Украины.
По словам украинца, ему позвонили, когда он собирался ехать домой.
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"Если честно, то еще не чувствую – еще немного в шоке, растерянный, пока не осознаю. Сегодня был матч, нам дали два выходных. Хотел поехать домой, уже взял себе билеты в Днепр. Приехал на вокзал ждать уже свой поезд.
Мне позвонили по телефону, сказали, что Днепр отменяется, едешь в сборную. У меня даже телефон из рук выпал. Поэтому я очень сейчас взволнован, но счастлив. Телефон пострадал? Нет, ничего не разбил".
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