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"Телефон из рук выпал": лидер Полесья оценил дебютный вызов в сборную Украины

Назаренко получил возможность сыграть в Лиге наций.
Сегодня, 14:14
Александр Назаренко / ФК Полесье
Александр Назаренко / ФК Полесье

Футболист Полесья Александр Назаренко рассказал о том, как узнал о дебютном вызове в сборную Украины.

По словам украинца, ему позвонили, когда он собирался ехать домой.

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"Если честно, то еще не чувствую – еще немного в шоке, растерянный, пока не осознаю. Сегодня был матч, нам дали два выходных. Хотел поехать домой, уже взял себе билеты в Днепр. Приехал на вокзал ждать уже свой поезд. 

Мне позвонили по телефону, сказали, что Днепр отменяется, едешь в сборную. У меня даже телефон из рук выпал. Поэтому я очень сейчас взволнован, но счастлив. Телефон пострадал? Нет, ничего не разбил".

Ранее Федецкий объяснил, чего не хватило сборной Украины в Лиге наций.

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Источник: УАФ

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