Сборная Украины начала подготовку к матчам Лиги наций
Сборная Украины по футболу начала готовиться к важным октябрьским матчам в рамках Лиги наций.
Как сообщает пресс-служба УАФ, вчера вечером группа футболистов национальной команды, которая выступает во внутреннем чемпионате отправилась поездом в Польшу вместе с представителями тренерского штаба.
Сегодня, 7 октября, к команде присоединились представители сборной, которые выступают в зарубежных лигах и команда начала тренировочный процесс.
Отметим, что в октябрьских поединках Лиги наций Украина сыграет против Грузии и Чехии. Матчи состоятся 11 и 14 октября соответственно.
Напомним, ранее сообщалось, что Ребров довызвал вратаря Шахтера и полузащитника Полесья вместо Лунина и Ярмоленко.
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