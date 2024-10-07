Сборная Украины начала подготовку к матчам Лиги наций

Группа футболистов вместе с тренерским штабом отправилась в Польшу.

Сборная Украины по футболу начала готовиться к важным октябрьским матчам в рамках Лиги наций.

Как сообщает пресс-служба УАФ, вчера вечером группа футболистов национальной команды, которая выступает во внутреннем чемпионате отправилась поездом в Польшу вместе с представителями тренерского штаба.

Сегодня, 7 октября, к команде присоединились представители сборной, которые выступают в зарубежных лигах и команда начала тренировочный процесс.

Отметим, что в октябрьских поединках Лиги наций Украина сыграет против Грузии и Чехии. Матчи состоятся 11 и 14 октября соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что Ребров довызвал вратаря Шахтера и полузащитника Полесья вместо Лунина и Ярмоленко.

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