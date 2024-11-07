Динамо объявило состав на матч против Ференцвароша

Динамо объявило стартовый состав на матч Лиги Европы против Ференцвароша.

Александр Шовковский не стал экспериментировать с составом, потому что клубу очень нужно брать первую победу в еврокубках.

Стартовый состав Динамо: Бущан - Караваев, Биловар, Михавко, Дубинчак - Буяльский, Бражко, Шапаренко - Кабаев, Волошин, Ванат.

Напомним, что стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

А на нашем сайте доступна онлайн трансляция поединка Динамо - Ференцварош.

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