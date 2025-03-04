Экс-звезда АПЛ возглавил сохозяина Кубка африканских наций-2027

Бывший тренер нападающих Манчестер Юнайтед трудоустроился на родном континенте. Бенни Маккарти возглавил сборную Кении, сообщает официальный сайт КАФ.

Южноафриканец вернулся к роли главного тренера. Ранее он тренировал Кейптаун Сити и АмаЗулу на родине. В качестве ассистента Маккарти также работал в бельгийском Сент-Трюйдене.

"Я горжусь тем, что принял этот вызов и буду работать с национальной командой большого потенциала", – заявил бывший форвард амстердамского Аякса, Порту, Блэкберна и ряда других команд.

В новой должности Маккарти дебютирует уже в марте. Сборная Кении продолжит борьбу за путевку на ЧМ-2026 поединками против Гамбии и Габона. Главная задача тренера – удачное выступление на домашнем КАН-2027.

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