Экс-звезда АПЛ возглавил сохозяина Кубка африканских наций-2027
Бывший тренер нападающих Манчестер Юнайтед трудоустроился на родном континенте. Бенни Маккарти возглавил сборную Кении, сообщает официальный сайт КАФ.
Южноафриканец вернулся к роли главного тренера. Ранее он тренировал Кейптаун Сити и АмаЗулу на родине. В качестве ассистента Маккарти также работал в бельгийском Сент-Трюйдене.
"Я горжусь тем, что принял этот вызов и буду работать с национальной командой большого потенциала", – заявил бывший форвард амстердамского Аякса, Порту, Блэкберна и ряда других команд.
В новой должности Маккарти дебютирует уже в марте. Сборная Кении продолжит борьбу за путевку на ЧМ-2026 поединками против Гамбии и Габона. Главная задача тренера – удачное выступление на домашнем КАН-2027.
Кстати, наставник МЮ Аморим положил глаз на Тринкана из Спортинга.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!