Аморим запланировал забрать в МЮ бывшего подопечного

В составе манкунианцев может прибавиться португальцев.

Франсишку Тринкан из лиссабонского Спортинга попал на радары Манчестер Юнайтед. Английский гранд изучит вариант возвращения вингера в Премьер-лигу, сообщает A Bola.

25-летний португалец в сезоне 2021/22 защищал цвета Вулверхэмптона на правах аренды. Конкуренцию МЮ в борьбе за Тринкана может составить Манчестер Сити. Летом спортдиром "горожан" станет Угу Виана, ранее занимавший аналогичную должность в Спортинге.

"Львы" пытаются удержать одного из лидеров команды. Португальский гранд предложил крайнему нападающему новый контракт. Действующий договор Тринкана со Спортингом рассчитан до лета 2027 года.

К слову, ранее Таловеров раскрыл подробности разговора с Гвардиолой.

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