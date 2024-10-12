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Экс-тренер МЮ: Рэшфорд окружил себя людьми, которые говорят то, что он хочет услышать

Бенни МакКарти рассказал о проблемах вингера "красных дьяволов".
Сегодня, 19:56
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

После шикарного сезона-2022/23, в котором Маркус Рэшфорд записал на свой счет 30 голов и 11 ассистов в 56 матчах, вингер Манчестер Юнайтед все никак даже не приблизится к тем показателям.

И, по мнению экс-тренера манкунианцев Бенни МакКарти, которое тот выразил в интервью SuperSport, проблема заключается в окружении 26-летнего англичанина.

"Рэшфорд - особенный, он особенный человек. У него чистое сердце, и он манкунианец до мозга костей. Для меня он был Маркусом (а не Рэши, прозвище Рэшфорда). Я переходил прямо к делу, и я думаю, он уважал это вместо того, чтобы я его подбадривал... по другим причинам".

"Я был просто откровенным человеком, и я думаю, что в его жизни, вероятно, не было достаточно людей, которые были бы откровенны с ним, потому что все говорят ему то, что он хочет услышать, исходя из того, кем он является".

"Я был обычным человеком, и я думаю, он ценил это, поэтому приходил ко мне с любым советом – советом по любому поводу. Мы до сих пор переписываемся".

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Бенни МакКарти работал ассистентом Эрика тен Хага на протяжении двух сезонов: с 2022 по 2024 год.

Минувшим летом 46-летний южноафриканец покинул Манчестер Юнайтед, так как стороны не стали продлевать соглашение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Маркус Рэшфорд Бенни МакКарти

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