39-летний Паписс Сиссе возобновил профессиональную карьеру. Сенегалец подписал контракт с Аль-Кабилой, отрапортовал клуб эмиратской трясины в Instagram.

Нападающий не выходил на поле после сезона 2022/23. Тогда африканец провел 32 матча (13 голов) за Амьен из французской Лиги 2. Сроки договора Сиссе с Аль-Кабилой пока неизвестны.

Сенегальский форвард снискал славу в кампании 2013/14. Тогда он посреди сезона перебрался в английский Ньюкасл из немецкой Бундеслиги и оформил 13 мячей за 14 поединков Премьер-лиги. Также Сиссе выступал за французские Метц, Шербур, Шатору, немецкий Фрайбург, китайский Шаньдун Лунэн, ряд турецких клубов.

Кстати, ранее Ливерпуль положил глаз на звезду Байера.

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