iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Экс-звезда АПЛ возобновил карьеру в Эмиратах

Бывший форвард английского Ньюкасла трудоустроился на Ближнем Востоке.
Сегодня, 11:29
Паписс Сиссе / Instagram
Паписс Сиссе / Instagram

39-летний Паписс Сиссе возобновил профессиональную карьеру. Сенегалец подписал контракт с Аль-Кабилой, отрапортовал клуб эмиратской трясины в Instagram.

Нападающий не выходил на поле после сезона 2022/23. Тогда африканец провел 32 матча (13 голов) за Амьен из французской Лиги 2. Сроки договора Сиссе с Аль-Кабилой пока неизвестны.

Сенегальский форвард снискал славу в кампании 2013/14. Тогда он посреди сезона перебрался в английский Ньюкасл из немецкой Бундеслиги и оформил 13 мячей за 14 поединков Премьер-лиги. Также Сиссе выступал за французские Метц, Шербур, Шатору, немецкий Фрайбург, китайский Шаньдун Лунэн, ряд турецких клубов.

Кстати, ранее Ливерпуль положил глаз на звезду Байера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Паписс Сиссе

Статьи по теме

Мусульмане Ньюкасла могут бойкотировать нового спонсора клуба Мусульмане Ньюкасла могут бойкотировать нового спонсора клуба
Реал согласовал новый контракт с сенсационным воспитанником Реал согласовал новый контракт с сенсационным воспитанником
У четырех команд возникли логистические проблемы перед Гран-при Китая У четырех команд возникли логистические проблемы перед Гран-при Китая
Одноклубник Довбика заинтересовал Баварию и Челси Одноклубник Довбика заинтересовал Баварию и Челси

Видео

Месси и Альба помогли Интеру обыграть Атланту
Месси и Альба помогли Интеру обыграть Атланту

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: последний этап в сезоне пройдет в Холменколлене
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: команда Реброва сыграет в плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Европа13:22
Реал согласовал новый контракт с сенсационным воспитанником
Формула 112:55
У четырех команд возникли логистические проблемы перед Гран-при Китая
Европа12:43
Одноклубник Довбика заинтересовал Баварию и Челси
Теннис12:25
Калинина будет противостоять экс-первой ракетке мира в Майами
Европа12:07
Барселона определилась с целями на летнее трансферное окно
Формула 111:58
Ральф Шумахер встал в защиту дебютанта Формулы-1 после критики Марко
Другие страны11:29
Экс-звезда АПЛ возобновил карьеру в Эмиратах
Европа11:20
Мората: Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы не покидал Атлетико
Теннис10:55
Ястремская начнет выступления в Майами противостоянием с представительницей топ-50
Автоспорт10:48
Кларксон, Хаммонд и Мэй проведут вместе новое автошоу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK