Ливерпуль нацелился на звезду Байера

Английский гранд определился с приоритетной кандидатурой для замены Трента Александера-Арнольда.

Защитник леверкузенского Байера Джереми Фримпонг близок к переезду на Туманный Альбион. Главный тренер английского Ливерпуля Арне Слот установил контакт с представителями нидерландца, сообщает Sport Bild.

Фримпонг окажется на Энфилде в случае перехода Александера-Арнольда в мадридский Реал. Фулбек остается на контракте с Байером до лета 2028 года. Однако леверкузенцы готовы отпустить звезду команды за 40 млн евро.

В нынешнем сезоне Фримпонг провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 11 результативных передач. В чемпионат Германии он переехал из шотландского Селтика в январе 2021-го.

Кстати, ранее Ливерпуль нашел дешевую альтернативу Шлоттербеку.

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