Ливерпуль нашел дешевую альтернативу звезде Боруссии Д

Английский гранд после отставки Юргена Клоппа не отказался от немецкого вектора.

В летнее трансферное окно Ливерпуль стремится усилить линию обороны. Первым выбором "красных" стал центрбек дортмундской Боруссии Нико Шлоттербек, сообщает Bild.

Однако мерсисайдцев испугали финансовые запросы "шмелей". Теперь Ливерпуль нашел альтернативный вариант – Константиноса Кулиеракиса. Защитник Вольфсбурга обойдется ориентировочно в 15 млн евро.

В нынешнем сезоне грек сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативных передачи. В составе сборной Греции центрбек провел 11 поединков.

К слову, хавбек Ноттингема Гиббс-Уайт попал на радары грандов АПЛ.

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