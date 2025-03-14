Арсенал и МЮ поборются за звезду Ноттингема

25-летний Морган Гиббс-Уайт заинтересовал именитые клубы Премьер-лиги. Арсенал и Манчестер Юнайтед поведут борьбу за англичанина в летнее трансферное окно, утверждает Caught Offside.

"Красные дьяволы" твердо настроены подписать полузащитника после сильных выступлений в сезоне 2024/25. Зато Арсенал внес Гиббса-Уайта в шорт-лист потенциальных подписаний. Интерес к хавбеку также проявляют Ливерпуль, Манчестер Сити и столичный Тоттенхэм.

В нынешнем сезоне Гиббс-Уайт провел 24 матча в АПЛ, в которых забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач. Осенью он дебютировал в составе сборной Англии. Форест попросит за звезду команды ориентировочно 60 млн евро.

Кстати, шотландец Мойес догнал Гвардиолу по количеству наград.

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