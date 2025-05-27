Анчелотти назвал причину, почему не вызвал Неймара в сборную Бразилии
Итальянец провел беседу с игроком.
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объявил заявку национальной команды на ближайшие матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года.
В список не вошел вингер Неймар, который выступает на Сантос.
Итальянский специалист пообщался с футболистом и рассказал, почему игрок не был вызван на матчи отбора.
"Он вернулся в Бразилию, чтобы играть и хорошо подготовиться к чемпионату мира. Я поговорил с ним, чтобы объяснить это решение по вызову. Он согласен с нами", - приводит слова Анчелотти Sport.es.
Напомним, Анчелотти прокомментировал назначение на пост тренера Бразилии.
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