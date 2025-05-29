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Футбол

"Мы ведем переговоры": в Ан-Насре высказались о новом контракте с Роналду

Директор клуба объяснил, почему португалец был подписан.
29 мая, 21:10       Автор: Митя Шитко
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Спортивный директор Ан-Насра Фернандо Йерро высказался о будущем Криштиану Роналду в клубе.

По словам функционера, руководство ведет переговоры насчет продления контракта с португальцем.

"Мы все еще ведем переговоры с Криштиану Роналду насчет нового контракта. Надеюсь, мы сможем найти решение по продлению соглашения.

Присутствие Криштиану Роналду в клубе с самого начала было национальным проектом. Он - огромный феномен в истории футбола, помог лиге развиваться.

Мы ведем переговоры о продлении его контракта и надеемся, что он останется с нами", - приводит слова Йерро Фабрицио Романо в Twitter.

Контракт 40-летнего Роналду с саудовским клубом завершается 30 июня.

Ранее сообщалось, что Криштиану может сменить один саудовский гранд на другой.

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