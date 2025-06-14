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"Это будет с другим настроением": Месси поделился ожиданиями от Клубного чемпионата мира

Аргентинец сыграет в матче-открытия.
Сегодня, 11:25       Автор: Митя Шитко
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интера Майами Лионель Месси поделился ожиданиями от обновленного Клубного чемпионата мира.

Аргентинец рассчитывает получить новые эмоции от турнира.

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"Это замечательный турнир. Очень волнительно сыграть здесь. Но это будет с другим настроем, чем когда-то я играл в других командах. Тем не менее, я полон энергии и надежд, С нетерпением жду возможности соревноваться с лучшими и хорошо выступить.

Это прекрасная возможность для американских команд и клубов со всего мира встретиться с европейскими гигантами, с теми большими клубами, которые являются мировыми образцами и где играют лучшие футболисты. Это будет особый опыт как для игроков, так и для болельщиков на стадионе", – приводит слова Месси Goal.

Интер Майами сыграет в матче-открытии против египетского Аль-Ахли. Поединок начнется 15 июня в 03:00 по киевскому времени.

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