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Футбол

Финалист Лиги чемпионов застрял в Иране из-за бомбардировки Израиля

Тареми не может выехать на Клубный чемпионат мира.
Сегодня, 14:50       Автор: Митя Шитко
Мехди Тареми / Getty Images
Мехди Тареми / Getty Images

Нападающий Интера Мехди Тареми не может покинуть Иран из-за военных действий.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 32-летний футболист должен вылететь из Тегерана и присоединиться к команде в Калифорнии для участия в клубном чемпионате мира. Однако иранское воздушное пространство закрыто из-за бомбежки.

Интер находится в общении с Мехди и ищет пути решения этой ситуации. 

Отметим, что 18 июня миланцы сыграют первый матч на турнире против Монтеррее.

В этом сезоне Тареми провел 43 матча за Интер, в которых забил три гола и сделал семь голевых передач.

Напомним, что Месси поделился ожиданиями от Клубного чемпионата мира.

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