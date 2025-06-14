Финалист Лиги чемпионов застрял в Иране из-за бомбардировки Израиля
Тареми не может выехать на Клубный чемпионат мира.
Нападающий Интера Мехди Тареми не может покинуть Иран из-за военных действий.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 32-летний футболист должен вылететь из Тегерана и присоединиться к команде в Калифорнии для участия в клубном чемпионате мира. Однако иранское воздушное пространство закрыто из-за бомбежки.
Интер находится в общении с Мехди и ищет пути решения этой ситуации.
Отметим, что 18 июня миланцы сыграют первый матч на турнире против Монтеррее.
В этом сезоне Тареми провел 43 матча за Интер, в которых забил три гола и сделал семь голевых передач.
Напомним, что Месси поделился ожиданиями от Клубного чемпионата мира.
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