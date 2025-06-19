"Было приятно посетить матчи": Шевченко высказался про старт клубного чемпионата мира
Глава УАФ пообщался с коллегами и президентами со всего мира.
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко посетил матчи Клубного чемпионата мира, который проходит в США.
Функционер прокомментировал свой визит.
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"Было приятно посетить первые матчи Клубного чемпионата мира ФИФА в Майами. Кроме футбола, имел возможность встретиться с коллегами, президентами со всего мира и многими друзьями - легендами игры.
Обменялись идеями и обсудили будущие проекты на пути к лучшему будущему для украинского футбола".
С 14 июня по 13 июля в США проходит Клубный чемпионат мира.
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