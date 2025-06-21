"Я очень зол на себя": форвард Челси извинился за удаление в матче с Фламенго

Нападающий Челси Николас Джексон не смог доиграть матч второго тура группового этапа клубного чемпионата мира-2025 с Фламенго (1:3).

Форвард извинился перед болельщиками и партнерами по команде после своего удаления.

Я каждый день работаю, чтобы помочь команде не попадать в такие ситуации. Я до сих пор до конца не понимаю, как это произошло. Но ясно одно - это не было преднамеренно. Просто футбольный момент, который пошел не так.

Никаких оправданий. Я полностью беру ответственность на себя. Я обдумаю, сделаю выводы и вернусь еще сильнее - ради эмблемы на футболке и всех, кто в меня верит. Простите. Простите. Простите".