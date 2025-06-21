"Я очень зол на себя": форвард Челси извинился за удаление в матче с Фламенго
Нападающий Челси Николас Джексон не смог доиграть матч второго тура группового этапа клубного чемпионата мира-2025 с Фламенго (1:3).
Форвард извинился перед болельщиками и партнерами по команде после своего удаления.
"Я хочу извиниться. Перед клубом, тренерским штабом, моими партнерами по команде и всеми болельщиками, которые это видели - я вас подвел. Еще одно удаление... и, честно говоря, я очень зол на себя.
Я каждый день работаю, чтобы помочь команде не попадать в такие ситуации. Я до сих пор до конца не понимаю, как это произошло. Но ясно одно - это не было преднамеренно. Просто футбольный момент, который пошел не так.
Никаких оправданий. Я полностью беру ответственность на себя. Я обдумаю, сделаю выводы и вернусь еще сильнее - ради эмблемы на футболке и всех, кто в меня верит. Простите. Простите. Простите".
68' You can’t script this.— DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2025
Nicolas Jackson subbed on… and sent off 4 minutes later 🟥😱
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLACHE pic.twitter.com/4hvEGYxPRQ
Отметим, что Джексон вышел на замену в матче с Фламенго на 64-й минуте игры. Через четыре минуты футболист получил прямую красную карточку.
Ранее сообщалось, что Бавария вырвала победу над Бока Хуниорс, второе поражение Лос-Анджелеса.
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