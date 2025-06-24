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Футбол

Доннарумма назвал лучшего футболиста в мире

Джанлуиджи поделился ожиданиями от игры ПСЖ против Интер Майами.
Сегодня, 11:05       Автор: Митя Шитко
Джанлуиджи Доннарумма / Getty Images
Джанлуиджи Доннарумма / Getty Images

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма поделился мнением о нападающем Интер Майами Лионеле Месси.

По словам итальянца, аргентинский футболист является лучшим в мире.

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"Лео — большой друг, он фантастический, это лучший игрок в мире.

Нам повезло играть с ним, это было здорово. Это были два невероятных года для меня. Но сейчас нужно, чтобы команда побеждала", - приводит слова Доннаруммы RMC Sport.

Отметим, что ПСЖ сыграет с Интером Майами в 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

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