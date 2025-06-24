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"Словно кино или сказка": Трубин восхитился чемпионом мира

Украинец высказался про игру вингера Бенфики.
Сегодня, 13:31       Автор: Митя Шитко
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Голкипер Бенфики Анатолий Трубин поделился мыслями о вингере команды Анхеле Ди Марии.

По словам украинца, он был впечатлен аргентинцем, который вместе со сборной выигрывал чемпионат мира в 2022 году.

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"Анхель тренируется сам, когда это необходимо. Накануне матча, если хочет потренироваться в штрафных или пенальти, для меня это фантастика. Это отличная возможность научиться чему-то у одного из лучших.

Когда я приехал, для меня работать с Ди Марией было как в кино, сказка или что-то подобное. Я видел, как он играл в Реале, Манчестер Юнайтед и ПСЖ, поэтому иметь возможность делить с ним раздевалку — это невероятно. Не могу представить, каким он был бы в своей лучшей форме", - приводит слова Трубина Mais Futebol.

Напомним, что Ди Мария подписал контракт с Росарио Сентраль. Его соглашение с португальским клубом действует до завершения Клубного чемпионата мира.

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