Определилась судьба Луиса Суареса в Интер Майами

Нападающий Интера Майами Луис Суарес покинет команду после завершения контракта.

Как сообщает AS, клуб не планирует продлевать контракт с 38-летним футболистом.

Одной из причин является высокая зарплата Суареса. Интер Майами хочет урегулировать финансовые траты.

Действующее соглашение уругвайца рассчитано до 31 декабря 2025 года.

Суарес присоединился к клубу в январе 2024 года. В этом сезоне он провел 25 матчей, забил девять голов и сделал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Суарес определился с будущим по завершении своего контракта.

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