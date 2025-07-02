Суарес определился с будущим по завершении своего контракта

Нападающий Интер Майами Луис Суарес определился со своим будущим.

Как сообщает журналист Эдуардо Бургос, уругваец хочет завершить карьеру. Он может «повесить бутсы на гвоздь» в декабре этого года.

Планирует ли Суарес связывать свою жизнь с футболом, как тренер или на функционерской должности, неизвестно, однако стоит отметить, что Луис вместе с Лионелем Месси недавно основал клуб на своей родине.

В текущем сезоне форвард провел 17 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 8 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что один из самых высокооплачиваемых игроков МЛС покинул свой клуб.

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