Дэвид Хэй назвал боксера, который может победить Усика

Бывший чемпион Дэвид Хэй поделился мыслями о предстоящем бое чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО).

По словам известного эксперта, британец является тем боксером, который может нанести украинцу первое поражение в карьере.

"Если когда-нибудь и был шанс победить такого боксера, как Усик, то это сейчас — Дюбуа имеет импульс, бьется дома, все на его стороне. Усик ничего особого не выигрывает в этом бою, ведь он уже побеждал Дюбуа. Но он так же поступал с Фьюри и Джошуа — давал обоим реванши и выглядел еще лучше в повторных боях, поэтому этот поединок мне действительно интересен.

Все будут болеть за Даниэля — он замечательный парень, честный, открытый. Но он выходит против волшебника, против того, кто не знает, что такое поражение. Я не удивлюсь, если Усик снова победит, но в то же время не удивлюсь, если он начнет демонстрировать признаки возраста. Он безупречен, но уже имеет много «километров» за плечами", - приводит слова Хэя Seconds Out.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Напомним, что Усик назвал единственного соперника, которого не любит.

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