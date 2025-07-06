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Футбол

Сын Анчелотти близок к тому, чтобы возглавить первый клуб в своей тренерской карьере

Давиде может заменить Ренато Пайву в Ботафого.
Сегодня, 21:59       Автор: Василий Медвидь

Сын Карло Анчелотти Давиде близок к тому, чтобы начать сольную тренерскую карьеру.

Как сообщает бразильское издание Globo, итальянский специалист может возглавить Ботафого. «Одинокую звезду» недавно покинул Ренато Пайва.

Ботафого ведет переговоры с бразильской федерацией футбола, поскольку Давиде входит в тренерский штаб своего отца, который сейчас возглавляет сборную Бразилии.

Отметим, что Анчелотти-младшего давно связывают с началом сольной тренерской карьеры, в частности, его сватали в Рейнджерс, которые в итоге возглавил шотландец Расселл Мартин.

Напомним, ранее сообщалось, что Ботафого продал своего звездного форварда в клуб-сенсацию АПЛ.

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