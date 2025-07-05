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Клуб-сенсация прошлого сезона АПЛ усилился бразильским форвардом

Ноттингем подписал Игоря Жезуса.
Сегодня, 17:54       Автор: Василий Медвидь
Игор Жезус / Getty Images
Игор Жезус / Getty Images

Английский Ноттингем Форест усилил линию атаки.

Как сообщает пресс-служба "лесников", к клубу присоединился нападающий Ботафого Игорь Жезус. Сумма трансфера составила 11,5 млн фунтов.

Жезус подписал контракт на 4 года. Финансовые детали сделки неизвестны.

Стоит отметить, что в ближайшее время ожидаются трансферы защитников Ботафого Жаира и Луиса Куябано в Ноттингем Форест.

Напомним, ранее сообщалось, что лондонский Челси также усилил свою атаку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Ноттингем Форест Игор Жезус

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