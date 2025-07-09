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Футбол

"Будет весело": Луис Энрике оценил матч с Реалом

Наставник ПСЖ готов к битве в полуфинале Клубного ЧМ.
Сегодня, 14:50       Автор: Митя Шитко
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился ожиданиями от полуфинального матча Клубного чемпионата мира против Реала.

По словам специалиста, ему трудно анализировать "сливочных", ведь недавно команду возглавил Хаби Алонсо.

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"Этот Реал сложно анализировать. Тактически это новая команда, и с этим связаны сложности. Но все понимают, что у них есть индивидуально сильные футболисты. Думаю, Хаби Алонсо хочет построить отличную команду.

Это особенный матч. Игра против Реала означает, что мы хорошо идем на этом турнире. Будет весело. Мы очень мотивированы", – цитирует Энрике Marca.

Матч ПСЖ – Реал состоится сегодня, 9 июля, в 22:00.

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