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Футбол

Трамп посетит финал Клубного чемпионата мира по футболу

Политик хочет увидеть результат турнира.
Сегодня, 19:55       Автор: Митя Шитко
Дональд Трамп / Getty Images
Дональд Трамп / Getty Images

Президент США Дональд Трамп сообщил, что будет присутствовать на финальном матче Клубного чемпионата мира.

Политик рассказал о своем решении в интервью с журналистами. Об этом сообщает ESPN.

"Я пойду на игру".

Напомним, что Трамп является первым действующим президентом США, посетившим Супербоул.

Финал Клубного чемпионата мира состоится в воскресенье, 13 июля, в 22.00 по местному времени на стадионе MetLife Stadium в городе Ист-Ратерфорд, Нью-Джерси.

Первым финалистом турнира является Челси, а второй - определится по итогам матча между ПСЖ и Реалом.

Напомним, что Мусиала впервые высказался о своей травме, которую получил на Клубном чемпионате мира/

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