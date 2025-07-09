"Никого винить не стоит": Мусиала впервые высказался о своей травме

Игрок Баварии выбыл на длительный срок после игры на Клубном чемпионате мира.

Полузащитник Баварии Джамал Мусиала прокомментировал свою травму, которую получил в четвертьфинале клубного чемпионата мира против ПСЖ (0:2).

Футболист получил серьезную травму после столкновения с Джанлуиджи Доннаруммой.

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"Спасибо за любовь и поддержку, которую я получил от всех вас. Это очень много значит для меня. Приятно видеть, как футбольный мир объединяется в такое время, и я действительно ценю это. Операция прошла хорошо. Я нахожусь под тщательным наблюдением. Хочу сказать, что в том, что произошло, никого винить не стоит. Подобные ситуации случаются, и теперь я намерен использовать это время, чтобы снова набраться сил и позитивного настроя. Я с нетерпением жду встречи с вами".

У Мусиалы диагностировали перелом малоберцовой кости в сочетании с переломом и вывихом голеностопного сустава. Ожидается, что он пропустит около пяти месяцев из-за травмы.

Ранее Доннарумма отреагировал на то, что нанес серьезную травму Мусиале.

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