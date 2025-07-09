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Футбол

"Все знают, какой он": Луис Энрике встал на защиту Доннаруммы после травмы Мусиалы

Наставник ПСЖ рассказал, что итальянец не хотел нанести вред сопернику.
Сегодня, 15:15       Автор: Митя Шитко
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился мнением по поводу инцидента, повлекшего травму полузащитника Баварии Джамала Мусиалы.

По словам наставника, итальянский вратарь Джанлуиджи Доннару не хотел травмировать игрока немецкой команды.

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"У него не было злого умысла, это очевидно. Думаю, все, кто знаком с Джиджи, знают, какой он добрый. Футбол – это спорт, где постоянно случаются травмы, серьезные повреждения – это часть футбольного процесса.

Даже то, как все игроки переживают такие моменты. Ничего больше. Я не собираюсь комментировать заявления партнеров Мусиалы по команде или других игроков, потому что это не входит в мои обязанности.

С Джанлуиджи все в порядке. Он был расстроен, даже больше, чем в тот момент. Думаю, он уже связался с Мусиалой, которому мы все желаем скорейшего выздоровления", – цитирует Энрике Mundo Deportivo.

У Мусиалы диагностирован перелом малоберцовой кости. Повреждения получили также связи. По оценкам врачей, Мусиала пропустит около 4-5 месяцев.

Ранее Доннарумма отреагировал на то, что нанес серьезную травму Мусиале.

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