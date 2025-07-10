Хаби Алонсо назвал причину разгромного поражения Реала от ПСЖ в полуфинале Клубного ЧМ

Главный тренер Реала Хаби Алонсо высказался про поражение от ПСЖ (0:4) в полуфинале клубного чемпионата мира.

По словам специалиста, его команда только строиться, так что было сложно против ПСЖ, который недавно выиграл требл.

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"Это была непростая ситуация после первых десяти минут. ПСЖ – это проект, созданный со временем, а мы только в начале. Не всегда, когда хочешь действовать смелее, это делает тебя лучше.

Было два болезненных удара, и нас словно не было на поле. Нам нужно было немного успокоиться, и жаль, что пропустили третий гол еще до перерыва. Сегодня мы пострадали против находящейся на высоком уровне команды, а мы только начинаем этот новый этап.

У нас есть большой запас роста. Сегодня больно, и наш уровень оказался недостаточным. Этот матч покажет нам, над чем нужно работать, чтобы в будущем играть на лучшем уровне. Это был наш предел. Мы остановились в шаге от финала, и это больно".

В финале Клубного чемпионата мира ПСЖ сыграет против Челси, матч пройдет 13 июля.

Ранее сообщалось, что Модрич провел последний матч за Реал.

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