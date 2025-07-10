iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Хаби Алонсо назвал причину разгромного поражения Реала от ПСЖ в полуфинале Клубного ЧМ

Наставник "сливочных" подвел итоги выступления на турнире.
Сегодня, 09:03       Автор: Митя Шитко
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Главный тренер Реала Хаби Алонсо высказался про поражение от ПСЖ (0:4) в полуфинале клубного чемпионата мира.

По словам специалиста, его команда только строиться, так что было сложно против ПСЖ, который недавно выиграл требл.

Читай также: Мбаппе "нокаутировал" работника стадиона перед полуфиналом Клубного ЧМ-2025

"Это была непростая ситуация после первых десяти минут. ПСЖ – это проект, созданный со временем, а мы только в начале. Не всегда, когда хочешь действовать смелее, это делает тебя лучше.

Было два болезненных удара, и нас словно не было на поле. Нам нужно было немного успокоиться, и жаль, что пропустили третий гол еще до перерыва. Сегодня мы пострадали против находящейся на высоком уровне команды, а мы только начинаем этот новый этап.

У нас есть большой запас роста. Сегодня больно, и наш уровень оказался недостаточным. Этот матч покажет нам, над чем нужно работать, чтобы в будущем играть на лучшем уровне. Это был наш предел. Мы остановились в шаге от финала, и это больно".

В финале Клубного чемпионата мира ПСЖ сыграет против Челси, матч пройдет 13 июля.

Ранее сообщалось, что Модрич провел последний матч за Реал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Источник: ФК Реал Мадрид

Статьи по теме

NaVi - Spirit: онлайн трансляция матча чемпионата мира за топ-1 группы NaVi - Spirit: онлайн трансляция матча чемпионата мира за топ-1 группы
Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию
Шахтер - Ильвес: прогноз на матч квалификации Лиги Европы Шахтер - Ильвес: прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Новый тренер Ювентуса хочет приобрести хавбека-ветерана Новый тренер Ювентуса хочет приобрести хавбека-ветерана

Видео

Мухаммед Али и один из братьев Кличко: Усик назвал боксеров, которые лучше него
Мухаммед Али и один из братьев Кличко: Усик назвал боксеров, которые лучше него

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: первый матч Шахтера в ерокубках, квалификации Лиги Европы и Конференций, продолжение женского Евро
просмотров
Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию
просмотров
Свитолина покинула Уимблдон после поражения от Мертенс
просмотров

Последние новости

Киберспорт11:50
NaVi - Spirit: онлайн трансляция матча чемпионата мира за топ-1 группы
ЧМ-202611:45
Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию
Лига Европы11:20
Шахтер - Ильвес: прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Европа10:52
Новый тренер Ювентуса хочет приобрести хавбека-ветерана
Бокс10:45
Абсолютный чемпион мира Иноуэ проведет бой против боксера из Узбекистана
Другие страны10:15
Хаби Алонсо рассказал, какой вынес урок после вылета Реала из Клубного ЧМ
Европа10:15
Интер сумел сохранить своего лидера
Другие страны09:50
Месси установил уникальный рекорд в MLS
Формула 109:42
"Для меня это стало шоком": Хорнер попрощался с Ред Булл
Европа09:26
Бавария сделала запрос по хавбеку Лейпцига
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK