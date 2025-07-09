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Футбол

Мбаппе "нокаутировал" работника стадиона перед полуфиналом Клубного ЧМ-2025

Французский бомбардир в не то русло направил пыл.
Вчера, 23:04       Автор: Антон Федорцив
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе "зажег" перед противостоянием с французским ПСЖ на Клубном чемпионате мира. Во время предматчевой разминки он попал мячом в голову работнику МетЛайф Стэдиум.

Человек оказался на земле. Ему понадобилось немного времени, чтобы прийти в себя после мощного удара француза. Сам Мбаппе оперативно отреагировал на досадный случай, пытаясь оказать помощь потерпевшему.

На Клубном ЧМ-2025 Мбаппе провел 2 поединка, в которых оформил 1 гол. Групповой этап турнира он пропустил из-за острого гастроэнтерита.

Тем временем Реал приблизился к покупке защитника лиссабонской Бенфики.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид клубный чемпионат мира Килиан Мбаппе

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