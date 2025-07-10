iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Луис Энрике оценил выход в финал Клубного ЧМ после разгромной победы над Реалом

Наставник ПСЖ похвалил команду за игру против Мадрида.
Сегодня, 09:26       Автор: Митя Шитко
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу над Реалом (4:0) в полуфинале клубного чемпионата мира.

По словам специалиста, он счастлив, что команда пробилась в финал турнира.

Читай также: Хаби Алонсо назвал причину разгромного поражения Реала от ПСЖ в полуфинале Клубного ЧМ

"Это очень особый момент для нас, парижан, для всех болельщиков, для всего клуба. Думаю, мы проделали отличную работу и провели отличный матч. Мы счастливы, мы в финале и это был невероятный сезон.

Мы хотим выиграть этот финал. Все видели эту невыносимую жару – в таких условиях играть действительно тяжело. Думаю, это повлияло на обе команды, но мы продолжали играть и бороться. Думаю, это прекрасный момент для всех парижан".

В финале Клубного чемпионата мира ПСЖ встретится с Челси. Матч пройдет 13 июля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Источник: ПСЖ

Статьи по теме

NaVi - Spirit: онлайн трансляция матча чемпионата мира за топ-1 группы NaVi - Spirit: онлайн трансляция матча чемпионата мира за топ-1 группы
Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию
Шахтер - Ильвес: прогноз на матч квалификации Лиги Европы Шахтер - Ильвес: прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Новый тренер Ювентуса хочет приобрести хавбека-ветерана Новый тренер Ювентуса хочет приобрести хавбека-ветерана

Видео

Мухаммед Али и один из братьев Кличко: Усик назвал боксеров, которые лучше него
Мухаммед Али и один из братьев Кличко: Усик назвал боксеров, которые лучше него

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: первый матч Шахтера в ерокубках, квалификации Лиги Европы и Конференций, продолжение женского Евро
просмотров
Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию
просмотров
Свитолина покинула Уимблдон после поражения от Мертенс
просмотров

Последние новости

Киберспорт11:50
NaVi - Spirit: онлайн трансляция матча чемпионата мира за топ-1 группы
ЧМ-202611:45
Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию
Лига Европы11:20
Шахтер - Ильвес: прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Европа10:52
Новый тренер Ювентуса хочет приобрести хавбека-ветерана
Бокс10:45
Абсолютный чемпион мира Иноуэ проведет бой против боксера из Узбекистана
Другие страны10:15
Хаби Алонсо рассказал, какой вынес урок после вылета Реала из Клубного ЧМ
Европа10:15
Интер сумел сохранить своего лидера
Другие страны09:50
Месси установил уникальный рекорд в MLS
Формула 109:42
"Для меня это стало шоком": Хорнер попрощался с Ред Булл
Европа09:26
Бавария сделала запрос по хавбеку Лейпцига
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK