Луис Энрике оценил выход в финал Клубного ЧМ после разгромной победы над Реалом
Наставник ПСЖ похвалил команду за игру против Мадрида.
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу над Реалом (4:0) в полуфинале клубного чемпионата мира.
По словам специалиста, он счастлив, что команда пробилась в финал турнира.
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"Это очень особый момент для нас, парижан, для всех болельщиков, для всего клуба. Думаю, мы проделали отличную работу и провели отличный матч. Мы счастливы, мы в финале и это был невероятный сезон.
Мы хотим выиграть этот финал. Все видели эту невыносимую жару – в таких условиях играть действительно тяжело. Думаю, это повлияло на обе команды, но мы продолжали играть и бороться. Думаю, это прекрасный момент для всех парижан".
В финале Клубного чемпионата мира ПСЖ встретится с Челси. Матч пройдет 13 июля.
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Источник: ПСЖ