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Футбол

Палмер назвал человека, благодаря которому Челси обыграл ПСЖ

Лондонцы выиграли Клубный чемпионат мира.
Сегодня, 15:05       Автор: Митя Шитко
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

Полузащитник Челси Коул Палмер прокомментировал победу над ПСЖ (3:0) в финале Клубного чемпионата мира.

По словам англичанина, Энцо Мареска привел команду к титулу.

"Очевидно, что все сомневались в нас. Мы не переживали по этому поводу, а просто использовали это как дополнительную мотивацию и работали, чтобы преодолеть трудности.

Я считаю, что сегодня мы были на высоте, особенно наш тренер. У нас был хороший план на игру, и мы его выполнили".

Отметим, что в финале Палмер оформил дубль и сделал одну голевую передачу. Коула признали лучшим игроком матча и всего турнира.

Напомним, что Палмер установил особое достижение в финале Клубного чемпионата мира.

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Источник: УЕФА

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