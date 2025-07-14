Палмер назвал человека, благодаря которому Челси обыграл ПСЖ
Лондонцы выиграли Клубный чемпионат мира.
Полузащитник Челси Коул Палмер прокомментировал победу над ПСЖ (3:0) в финале Клубного чемпионата мира.
По словам англичанина, Энцо Мареска привел команду к титулу.
"Очевидно, что все сомневались в нас. Мы не переживали по этому поводу, а просто использовали это как дополнительную мотивацию и работали, чтобы преодолеть трудности.
Я считаю, что сегодня мы были на высоте, особенно наш тренер. У нас был хороший план на игру, и мы его выполнили".
Отметим, что в финале Палмер оформил дубль и сделал одну голевую передачу. Коула признали лучшим игроком матча и всего турнира.
Напомним, что Палмер установил особое достижение в финале Клубного чемпионата мира.
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Источник: УЕФА