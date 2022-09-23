Экс-футболист Ромы перебрался в клуб из ОАЭ

Костас Манолас снова будет выступать в одном клубе с Миралемом Пьяничем.

Бывший игрок Ромы и Наполи Костас Манолас перебрался в стан Шарджи из ОАЭ.

Футболист подписал с командой контракт до лета 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

تمهيـداً لانضمامـه إلى قلعـة المـ👑ـلك



🩺 | المدافع اليوناني ( Kostas Manolas )

يصـل الشارقـة ويُجـري الفحوصـات الطبيــة #نادي_الشارقة pic.twitter.com/UyON5QhyWA — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) September 23, 2022

Последним клубом защитника был греческий Олимпиакос, за который он сыграл 8 матчей.

В Шардже Манолас будет выступать вместе с Пако Алькасером и Миралемом Пьяничем, с которым он выступал за Рому с 2014 по 2016 год.