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Экс-футболист Ромы перебрался в клуб из ОАЭ

Костас Манолас снова будет выступать в одном клубе с Миралемом Пьяничем.
Сегодня, 19:19
Костас Манолас
Костас Манолас
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Бывший игрок Ромы и Наполи Костас Манолас перебрался в стан Шарджи из ОАЭ.

Футболист подписал с командой контракт до лета 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

Последним клубом защитника был греческий Олимпиакос, за который он сыграл 8 матчей.

В Шардже Манолас будет выступать вместе с Пако Алькасером и Миралемом Пьяничем, с которым он выступал за Рому с 2014 по 2016 год.

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