Роналду стал игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии

Криштиану Роналду даже выйдя на футбольную пенсию (хотя сам он так не считает) продолжает коллекционировать личные награды.

Перед матчем Ан-Насра с Аль-Батином, который, кстати, клуб из Эр-Рияда выиграл, хоть и без голов Роналду, португальцу вручили награду, как лучшему игроку февраля.

الأفضـل في كل الأزمان 🔝

كريستيـانو رونـالــدو 🤩 pic.twitter.com/65KsVOMulV — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 3, 2023

Для 38-летнего португальского форварда награда стала первой в новом чемпионате.

В феврале Криштиану провел за Ан-Наср четыре игры, в которых отличился восемью голами и двумя результативными передачами.

Только в предыдущем матче против Дхамка Роналду оформил хет-трик.