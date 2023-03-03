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Роналду стал игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии

Ждем комментарий Пирса Моргана.
Сегодня, 21:55
Криштиану Роналду / Twitter
Криштиану Роналду / Twitter

Криштиану Роналду даже выйдя на футбольную пенсию (хотя сам он так не считает) продолжает коллекционировать личные награды.

Перед матчем Ан-Насра с Аль-Батином, который, кстати, клуб из Эр-Рияда выиграл, хоть и без голов Роналду, португальцу вручили награду, как лучшему игроку февраля.

Для 38-летнего португальского форварда награда стала первой в новом чемпионате.

В феврале Криштиану провел за Ан-Наср четыре игры, в которых отличился восемью голами и двумя результативными передачами.

Только в предыдущем матче против Дхамка Роналду оформил хет-трик.

 


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