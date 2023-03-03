Роналду стал игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии
Ждем комментарий Пирса Моргана.
Криштиану Роналду даже выйдя на футбольную пенсию (хотя сам он так не считает) продолжает коллекционировать личные награды.
Перед матчем Ан-Насра с Аль-Батином, который, кстати, клуб из Эр-Рияда выиграл, хоть и без голов Роналду, португальцу вручили награду, как лучшему игроку февраля.
الأفضـل في كل الأزمان 🔝— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 3, 2023
كريستيـانو رونـالــدو 🤩 pic.twitter.com/65KsVOMulV
Для 38-летнего португальского форварда награда стала первой в новом чемпионате.
В феврале Криштиану провел за Ан-Наср четыре игры, в которых отличился восемью голами и двумя результативными передачами.
Только в предыдущем матче против Дхамка Роналду оформил хет-трик.