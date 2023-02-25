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Роналду оформил хэт-трик в матче чемпионата Саудовской Аравии

Португалец в очередной раз разрывает в новом клубе.
Сегодня, 18:30
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В рамках чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср встречается с Дхамком. Коллектив Руди Гарсии ведет 3-0 перед вторым таймом.

Португалец Криштиану Роналду отметился хет-триком на протяжении первого тайма.

Первый гол форвард записал на свой счет, реализовав пенальти. Затем он отличился с ассиста Султана Аль-Ганнама.

Перед перерывом Роналду оказался в штрафной Дхамка. замкнул передачу еще одного партнера

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду ан-наср

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